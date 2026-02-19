Реклама

В МИД России объяснили молчание по поводу переговоров с Украиной в Женеве

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Москве воздерживаются от комментариев о результатах трехсторонних переговоров России, Украины и США в Женеве, потому что они могут навредить процессу урегулирования конфликта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

«С одной стороны, [переговорный процесс] ведется в достаточно открытом ключе. С другой стороны, всем абсолютно понятно, и, надеюсь, журналистам тоже, что никакие комментарии по существу дискуссии делаться не будут, потому что это будет вредить делу», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что российская сторона полностью сосредоточена на ходе переговоров.

Ранее завершился второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США в Женеве. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые». Помощник российского лидера подчеркнул, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.

