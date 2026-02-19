Российский спортсмен завоевал первую медаль на Олимпиаде

17:01, 19 февраля 2026Силовые структуры

В МВД России сообщили об увеличении случаев отмывания наркоденег

В Московской области увеличилось количество случаев отмывания наркоденег
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Московской области увеличилось количество случаев отмывания наркоденег. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, за 2025 год почти в два раза увеличилось количество задокументированных фактов легализации доходов от реализации наркотических веществ в Московской области.

В 2025 году сотрудники полиции выявили более 9,5 тысячи наркопреступлений и 3,5 тысячи совершивших эти преступления. Также установлено 155 преступлений в составе организованных групп. Было изъято более четырех тонн запрещенных веществ, ликвидировано 89 нарколабораторий и задержаны 119 причастных к их работе.

Ранее сообщалось, что Путин напомнил судьям знаменитую фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя».

