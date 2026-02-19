Реклама

09:44, 19 февраля 2026Экономика

В России призвали увеличить список не облагаемых налогом социальных расходов

Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) призвали расширить перечень не облагаемых налогами расходов компаний, направленных на поддержку семей с детьми. Об этом со ссылкой на главу РСПП Александра Шохина пишут «Ведомости».

В частности, Шохин высказался о перспективах распространения такой льготы на поддержку матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Возможным стимулом для социальных инвестиций компаний представитель российского бизнеса также назвал включение их в перечень расходов, позволяющих получить федеральный инвествычет (ФИНВ) 3 процента, распространяющийся на инвестиции в машины, оборудование и запатентованные нематериальные активы. По его словам, РСПП сейчас активно взаимодействует по этому вопросу с Госсоветом.

С начала 2026 года размер единовременной выплаты сотрудникам при рождении ребенка, которая не облагается налогом, выросла в России в 20 раз — с 50 тысяч до миллиона рублей. «Многие компании действительно системно подходят к этому вопросу и, кроме единовременных выплат, решают проблемы через корпоративные и жилищные программы, поддержку уплаты ипотечных кредитов и целый ряд других вопросов», — сказал в связи с этим Шохин.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков, говоря о мерах соцподдержки работников со стороны бизнеса, усомнился, что на отечественных заводах появятся в ближайшее время комнаты для интровертов. При этом он подчеркнул, что тренд на улучшение условий труда на российских предприятиях очевиден.

