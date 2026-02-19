Реклама

15:43, 19 февраля 2026

В России рассказали о годовщине испытаний легендарного уничтожителя HIMARS

«Высокоточка»: Первый пуск ракеты ОТРК «Искандер-М» состоялся 33 года назад
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Первый испытательный пуск баллистической ракеты российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» состоялся 33 года назад. О годовщине испытаний системы, которая уничтожает американские HIMARS в зоне СВО, рассказали «Высокоточные комплексы» в Telegram.

«18 февраля 1993 года в 19:40 на ракетном полигоне Капустин Яр по программе предварительных автономных испытаний ОТРК "Искандер-М" состоялся первый пуск оперативно-тактической ракеты легендарного комплекса. Испытания прошли успешно. Ракета поразила цель», — говорится в сообщении.

Холдинг подчеркнул, что сегодня на счету грозного «Искандера» множество пораженных целей, включая зенитные комплексы Patriot и реактивные системы залпового огня HIMARS.

В январе «Высокоточные комплексы» сообщили о выполнении контрактов на поставку ракет для ОТРК «Искандер-М» и многоцелевых ракет класса «воздух-земля» «Изделие 305».

    Обсудить
