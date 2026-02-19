Реклама

Наука и техника
14:00, 19 февраля 2026Наука и техника

В зону СВО поставят больше дронов «Упырь-18»

«Уралдронзавод»: Поставки улучшенных FPV-дронов «Упырь-18» в зону СВО нарастят
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Объемы поставок FPV-дронов «Упырь-18» с повышенной грузоподъемностью нарастят в разы. Об этом сообщил генеральный директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук, передает ТАСС.

По его словам, российские бойцы хорошо отзываются об улучшенном беспилотнике, который несет больше полезной нагрузки.

«Минобороны на это отреагировало и будут увеличивать его контрактацию в разы», — сказал гендиректор в ответ на вопрос о результатах «Упыря-18» в зоне специальной военной операции (СВО).

Квадрокоптер «Упырь-18» отличает 18-дюймовая рама. Увеличенный аппарат способен нести противотанковую мину ТМ-62, которая весит около десяти килограммов.

В январе представитель «Уралдронзавода» сообщил, что «Упыри-18» начали применять в зоне СВО. Аппарат с большой грузоподъемностью может уничтожать укрепления противника. Также беспилотник можно использовать для снабжения подразделений у линии боевого соприкосновения.

