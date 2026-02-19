Реклама

Россия
07:40, 19 февраля 2026Россия

Вероятность встречи Путина и Зеленского оценили

Политолог Бовт заявил о невозможности встречи Путина с Зеленским
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВстреча Путина и Зеленского
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global look Press

Личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским в нынешней ситуации состояться не может. Так вероятность встречи оценил в Telegram российский политолог Георгий Бовт.

Так эксперт прокомментировал сообщения украинских источников, утверждающих, что встреча «видимо, будет». По его словам, Украина поверила собственной пропаганде, и ее заявления основаны исключительно на этом факте.

Никогда не стоит верить в собственную пропаганду. И тем более в политические призывы и хотелки. В Киеве, похоже, поверили

Георгий Бовт

«Поэтому Путин никогда и ни при каких условиях не пойдет на личную встречу с Зеленским, исходя из текущей ситуации», — заявил о невозможности встречи Бовт.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что встреча с Зеленским возможна только в Москве.

