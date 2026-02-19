Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:47, 19 февраля 2026Бывший СССР

ВСУ уличили в сокрытии иностранных пилотов

Леонков: ВСУ скрывают присутствие иностранных пилотов
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) скрывают присутствие иностранных пилотов. Об этом заявил российский военный аналитик Алексей Леонков, передает РИА Новости.

По его словам, Киев делает это, чтобы поддерживать миф о боеспособности украинских военно-воздушных сил. Наличие в ВСУ пилотов, способных пилотировать иностранные самолеты, эксперт назвал сказкой и элементом пропаганды.

«Реальность была гораздо неприглядней. Самолеты поставлялись в меньшем количестве... к тому же за штурвалами этих самолетов оказывались иностранные специалисты», — прокомментировал Леонков поставки иностранных истребителей ВСУ.

Ранее военкор сообщил об ударе «Кинжалов» по авиазаводу с истребителями F-16 и Mirage. Он находился во Львове.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не понимает Путина и Трампа». Бывший президент Украины указал на ошибки Зеленского в переговорах

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    В Кремле ответили на обвинения Киева в пропаганде со стороны паралимпийцев

    На Украине заподозрили Россию в подготовке ликвидации ряда публичных лиц

    Внучка экс-президента Узбекистана показала откровенное фото с женихом

    Масштабы использования сервиса «второй руки» оценили

    В России прокомментировали иск экс-замминистра обороны Иванова об отправке на СВО

    ВСУ уличили в сокрытии иностранных пилотов

    В Кремле высказались о месте и дате проведения новых переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok