Леонков: ВСУ скрывают присутствие иностранных пилотов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) скрывают присутствие иностранных пилотов. Об этом заявил российский военный аналитик Алексей Леонков, передает РИА Новости.

По его словам, Киев делает это, чтобы поддерживать миф о боеспособности украинских военно-воздушных сил. Наличие в ВСУ пилотов, способных пилотировать иностранные самолеты, эксперт назвал сказкой и элементом пропаганды.

«Реальность была гораздо неприглядней. Самолеты поставлялись в меньшем количестве... к тому же за штурвалами этих самолетов оказывались иностранные специалисты», — прокомментировал Леонков поставки иностранных истребителей ВСУ.

Ранее военкор сообщил об ударе «Кинжалов» по авиазаводу с истребителями F-16 и Mirage. Он находился во Львове.

