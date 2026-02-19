Захарова сравнила конфискацию дипсобственности России с недоступностью ранчо Эпштейна

Захарова: В США не могут зайти на ранчо Эпштейна, но отобрали собственность РФ

Американские власти моментально отобрали российскую дипсобственность в 2016 году, но не могут получить доступ к ранчо осужденного американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что конгрессмены США до сих пор пытаются попасть на территорию, где Эпштейн и его окружение совершали преступления. При этом в 2016 году администрация Барака Обамы конфисковала российские загородные резиденции в Мэриленде и Нью-Йорке, а также здания торгпредства и генконсульств в Вашингтоне, Сан-Франциско и Сиэтле.

«Вопрос "доступа" к первым двум резиденциям был решен властями моментально — в течение суток. Наши сотрудники и члены их семей были вынуждены спешно покидать США в течение 72 часов», — напомнила Захарова.

Она также привела пример с попыткой российских чиновников посетить детский дом в Монтане в 2012 году, где предположительно плохо обращались с усыновленными российскими детьми. По ее словам, их не пустили дальше порога.

«Делайте ваши ставки, господа: получат конгрессмены "доступ" к ранчо Эпштейна или это другое?» — задалась вопросом дипломат.

Ранее Захарова заявила, что обнародованные материалы по делу скандального американского финансиста-педофила вызывают тошноту. Представитель МИД добавила, что у нее не хватает моральных сил осмыслить масштабы преступлений, так как у них «даже нет контуров конечности и какой-то ограниченности». Доступные материалы по делу Эпштейна она назвала снежинкой на верхушке айсберга.