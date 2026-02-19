Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:06, 19 февраля 2026Мир

Захарова сравнила конфискацию дипсобственности России с недоступностью ранчо Эпштейна

Захарова: В США не могут зайти на ранчо Эпштейна, но отобрали собственность РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Американские власти моментально отобрали российскую дипсобственность в 2016 году, но не могут получить доступ к ранчо осужденного американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что конгрессмены США до сих пор пытаются попасть на территорию, где Эпштейн и его окружение совершали преступления. При этом в 2016 году администрация Барака Обамы конфисковала российские загородные резиденции в Мэриленде и Нью-Йорке, а также здания торгпредства и генконсульств в Вашингтоне, Сан-Франциско и Сиэтле.

«Вопрос "доступа" к первым двум резиденциям был решен властями моментально — в течение суток. Наши сотрудники и члены их семей были вынуждены спешно покидать США в течение 72 часов», — напомнила Захарова.

Она также привела пример с попыткой российских чиновников посетить детский дом в Монтане в 2012 году, где предположительно плохо обращались с усыновленными российскими детьми. По ее словам, их не пустили дальше порога.

«Делайте ваши ставки, господа: получат конгрессмены "доступ" к ранчо Эпштейна или это другое?» — задалась вопросом дипломат.

Ранее Захарова заявила, что обнародованные материалы по делу скандального американского финансиста-педофила вызывают тошноту. Представитель МИД добавила, что у нее не хватает моральных сил осмыслить масштабы преступлений, так как у них «даже нет контуров конечности и какой-то ограниченности». Доступные материалы по делу Эпштейна она назвала снежинкой на верхушке айсберга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Договоренности Зеленского и Тихановской раскрыли

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Устроившему мятеж экс-президенту Южной Кореи вынесли приговор

    Россиянка с раком не смогла получить через суд жизненно важный препарат

    Россиянин подорвал гранату при попытке задержания

    Россияне стали больше времени проводить в одной стране Азии

    Зеленский заявил об обсуждении нового документа между Россией и НАТО

    Продажи сахара в России резко выросли

    Владельцы самого дорогого смартфона Samsung столкнулись с проблемами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok