05:12, 19 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский резко отреагировал на возвращение флага России на Паралимпиаду

Юлия Мискевич
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Michael Bihlmayer / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение флага России на Паралимпиаду «грязным решением». Его слова приводит «Обозреватель» в Telegram-канале.

В частности, политик назвал «несправедливыми» решения Международного паралимпийского комитета допустить россиян и белорусов на игру-2026 с национальным флагом. По его мнению, эта мера — «грязная» и «жесткая».

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал к бойкоту церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2026 года в Италии.

О допуске россиян и белорусов до Паралимпиады-2026 с флагом и гимном стало известно ранее 18 февраля. Россию будут представлять одна женщина и один мужчина в паралимпийских лыжных гонках, а также двое мужчин-сноубордистов. Зимние Паралимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 15 марта.

