Зеленский резко отреагировал на возвращение флага России на Паралимпиаду

Зеленский назвал возвращение флага России на Паралимпиаду «грязным решением»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение флага России на Паралимпиаду «грязным решением». Его слова приводит «Обозреватель» в Telegram-канале.

В частности, политик назвал «несправедливыми» решения Международного паралимпийского комитета допустить россиян и белорусов на игру-2026 с национальным флагом. По его мнению, эта мера — «грязная» и «жесткая».

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал к бойкоту церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2026 года в Италии.

О допуске россиян и белорусов до Паралимпиады-2026 с флагом и гимном стало известно ранее 18 февраля. Россию будут представлять одна женщина и один мужчина в паралимпийских лыжных гонках, а также двое мужчин-сноубордистов. Зимние Паралимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 15 марта.