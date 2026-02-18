Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
16:59, 18 февраля 2026Спорт

Глава украинского МИД призвал к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026 из-за России

Сибига призвал к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026 из-за России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем аккаунте в соцсети X призвал к бойкоту церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2026 года в Италии.

Главу украинского МИД возмутило решение Международного паралимпийского комитета (МПК) разрешить россиянам и белорусам выступать на соревнованиях с национальным флагом и гимном. «Эти флаги и гимны представляют режимы, которые ведут агрессию, разрушают города и используют спорт как оружие для пропаганды», — заявил Сибига.

Министр добавил, что поручил послам Украины провести переговоры с официальными лицами в странах, где они находятся. Те должны призвать их не посещать церемонию открытия Паралимпиады.

О допуске россиян и белорусов до Паралимпиады-2026 с флагом и гимном стало известно ранее 18 февраля. Россию будут представлять одна женщина и один мужчина в паралимпийских горнолыжных гонках, одна женщина и один мужчина в паралимпийских лыжных гонках, а также двое мужчин-сноубордистов. Зимние Паралимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 15 марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США обсуждают «величайшую сделку» по снятию санкций и освоению Сибири. Зеленский называл ее «пакетом Дмитриева»

    Как получить алименты с отца, у которого «ничего нет». Отвечают юристы

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    В США предъявили обвинения капитану судна с российским флагом

    В Москве могут вырасти рекордные для февраля сугробы

    Доктор Мясников ответил на жалобу зрительницы и посоветовал ей «сесть попой в снег»

    Пенсионер МВД России стал ловцом барыг

    Пассажирский самолет отказался от аварийной посадки в России и вернулся в Японию

    Официально объявлено о первой потерянной Украиной редкой британской технике

    Новый российский самолет испытают в условиях экстремальных морозов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok