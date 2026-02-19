Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:42, 19 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский сделал заявление о вступлении Украины в НАТО

Зеленский: Решение по вступлению Украину в НАТО за партнерами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Решение по вступлению Украины в НАТО за партнерами. Об этом заявил украинский лидер Владимира Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану на YouTube-канале Piers Morgan Uncensored.

По его словам, Украина выполнила все необходимое для вступления в состав альянса. Но однако окончательное решение зависит от стран НАТО.

Он подчеркнул, что ни предыдущая, ни нынешняя администрация США не видят Украину в НАТО, и об этом говорят открыто. В то же время это не означает, что в будущем членство невозможно.

Как подчеркнул Зеленский, Киев четко заявил о готовности быть частью Альянса. Больше Киев сделать не может — «теперь мяч на стороне партнеров».

Ранее турецкий политический аналитик и публицист Ниджат Сезгин высказал свое мнение по поводу вступления Украины в НАТО, назвав это скорее политическим лозунгом, нежели реальной перспективой. Эксперт пояснил, что расширение альянса предполагает не только политическую волю, но и выполнение ряда военно-технических институциональных критериев.

В свою очередь, в США ранее заявили, что недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО говорит о том, что он утратил способность рационально мыслить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал место проведения новых мирных переговоров

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Британский журналист раскрыл последствия смены элит на Западе

    Зеленский раскрыл свою реакцию на унижения в Овальном кабинете

    Зеленский сделал заявление о вступлении Украины в НАТО

    Военный рассказал о положении армий на основных направлениях в зоне СВО

    Блогерша описала одну страну словами «каждые два часа происходит изнасилование туристки»

    Зеленский сделал заявление по вопросу о территориях

    Кадыров рассказал о «некоем недопонимании» с Керимовым перед встречей в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok