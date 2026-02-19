Зеленский: В трехсторонних переговорах нет единой позиции по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о трех разных позициях по Донбассу. Об этом он рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«У нас нет единой позиции — даже в трехстороннем формате. У нас три разные точки зрения по вопросу территорий», — заявил он. Политик заявил, что хотел бы поддержать любой формат для продолжения диалога.

При этом он признался, что не готов принять все предложения. «Они [российские власти] говорят, что их предложение, чтобы украинские силы сами вышли из части Донбасса, из части территории Донецкой области, просто самостоятельно отступили, и тогда война остановится. Но мы не можем просто уйти. Это невероятно, как такое вообще возможно? Это наша территория», — сказал украинский лидер.

Ранее стало известно о расколе между Владимиром Зеленским и его окружением из-за позиции по Донбассу. По информации журналиста Саймона Шустера, двое неназванных советников главы государства допускают «самую тяжелую уступку — отказ от контроля над частью территорий Донецкой области».