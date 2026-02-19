Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:15, 19 февраля 2026Интернет и СМИ

Звезда реалити-шоу рассказала о лечении от рака и назвала себя счастливой

Звезда австралийского шоу WAG Nation Болтон назвала себя счастливой и здоровой
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Don Arnold / WireImage / Getty Images

Звезда австралийского реалити-шоу WAG Nation о жизни жен профессиональных спортсменов Линетт Болтон рассказала о лечении от рака груди назвала себя счастливой. Об этом пишет издание 7News.

Болтон отметила, что прошла половину из назначенного ей на первом этапе лечения. Она добавила, что ожидает результатов генетического тестирования, необходимых для дальнейших процедур.

При этом бывшая участница реалити шоу назвала себя «счастливой и здоровой настолько, насколько это возможно». «Я просто стараюсь сохранить оптимизм», — пояснила Болтон. Она добавила, что, после того как объявила о диагнозе, многие другие люди, болеющие раком, связались с ней и поддержали ее.

Уточняется, что Болтон узнала о раке груди после того, как в душе заметила на своем теле странный комок. Она призвала окружающих внимательно относиться к здоровью и осматривать свое тело.

Ранее известная канадская юмористка Джессика Саломон сообщила, что у нее нашли рак легких. Она заявила, что планирует сконцентрироваться на лечении и надеется выйти в ремиссию.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опального младшего брата короля Карла III арестовали

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    В России объявлены сроки появления автомобилей Volga в продаже

    На границе Казахстана и Китая произошло мощное землетрясение

    Украина нашла частного спонсора для подрыва «Северных потоков»

    Названы два последствия возможной войны США и Ирана

    Число активных кредиток в России упало до минимума

    Россиянам перечислили указывающие на проблемы с печенью симптомы

    В России объяснили срочный прилет воздушного госпиталя к границе Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok