Наука и техника
17:03, 20 февраля 2026Наука и техника

Миллионы Android-приложений заблокировали

Google удалила 1,75 млн вредоносных приложений для Android в 2025-м
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Корпорация Google объявила об удалении почти двух миллионов приложений для Android. На это обратило внимание издание Android Authority.

В отчете вице-президента Google Виджаи Каза говорится, что в 2025-м корпорация заблокировала доступ к Play Store более чем 1,75 миллиона приложений. Также фирма отключила личные кабинеты 80 тысячам разработчиков, которые были уличены в распространении вредоносных программ.

В Google признались, что достигли впечатляющих объемов благодаря внедрению искусственного интеллекта (ИИ) непосредственно в систему, которая занимается модерацией контента. Каза уточнил, что сотрудники по-прежнему анализируют и проверяют приложения, однако нейросеть быстрее находит нарушения.

Кроме того, Google продолжает бороться с накрутками отзывов и спам-оценками в Google Play. В 2025-м было удалено 160 миллионов оценок. В корпорации рассказали, что встроенный в Android сканер вредоносных программ ежедневно анализирует 350 миллиардов приложений.

Ранее Google назвала даты конференции I/O, на которой компания традиционно представляет новую версию операционной системы Android. Компания анонсирует Android 17 с 19 по 20 мая.

