20:24, 20 февраля 2026Путешествия

Блогерша назвала «воняющий мочой» город Европы отвратительным и получила угрозы расправы

Зарина Дзагоева


Фото: pporiphotos / Shutterstock / Fotodom

Польская тревел-блогерша назвала популярный европейский город отвратительным и грязным и получила угрозы расправы от местных жителей. Об этом она рассказала газете Corriere Di Bologna.

По данным издания, журналистка по имени Каро приехала в итальянскую Болонью в качестве туристки. В своих соцсетях она пожаловалась на запах мочи на улицах, а также грязь и мусор, заметив, что в других городах Европы за этим следят. Блогерша также подчеркнула, что заплатила туристический налог и хотела увидеть чистый город.

Публикации девушки стали вирусными, а местные жители начали проявлять агрессию в ее адрес в соцсетях. Они призывали ее сидеть дома и присылали ей эмодзи в виде гробов и черепов.

«Я много лет езжу в Италию, люблю ее за ее разнообразие, но я не могу выносить вид заброшенной и грязной Болоньи. Честно говоря, это вина людей и городской администрации», — посчитала журналистка.

Ранее тревел-блогер побывал в одном городе Италии и рассказал, почему он показался ему пугающим. 28-летний турист Марек Пукас и трое его друзей во время автопутешествия в июне 2025 года посетили города Бари, Полиньяно-а-Маре, Альберобелло, Позитано и Сорренто, а затем прибыли в Неаполь.

