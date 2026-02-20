Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

14:58, 20 февраля 2026Ценности

Бруклина Бекхэма осудили за выход в свет в часах от отца за 23 миллиона рублей

Екатерина Ештокина

Фото: EastLA / BACKGRID / Legion-media.com

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин пришел на ужин с роскошным подарком от отца с женой Николой Пельц. Материал публикует Daily Mail.

26-летний инфлюэнсер и его супруга попали в объективы папарацци, напрявляясь в ресторан. При этом в руках наследник знаменитостей держал две бутылки вина — винтажное бордо Château Margaux 1992 года стоимостью более 2200 фунтов стерлингов (227 тысяч рублей) и Château Latour 1989 года стоимостью около 800 фунтов стерлингов (83 тысячи рублей).

Для выхода в свет Бекхэм выбрал черные штаны, белую рубашку, а также часы Patek Philippe Nautilus из розового золота, стоимость которых составляет 220 000 фунтов стерлингов (23 миллиона рублей). В свою очередь Пельц надела облегающие джинсы и оголяющий живот кремовый топ.

Читателей издания смутил выбор аксессуара Бекхэма. «Зачем вообще хранить эти часы? Это странно, это не соответствует его поведению по отношению к отцу», «Он был рад взять деньги своих родителей, но сами они ему не нужны», «Верни их [часы], ты этого не заслуживаешь. Ты неверен своим родителям», — написали они.

20 января Бруклин Бекхэм раскрыл неприличные детали ссоры с родителями, заявив, что месяцами молчал ради приватности. По его словам, он решил прокомментировать лживые слухи, которые его родители и их окружение якобы распространяют в прессе о нем и его жене.

