Десятки рейсов задержались в аэропорту Сочи из-за ночных ограничений

40 рейсов задержались в аэропорту Сочи из-за ночных ограничений

Десятки рейсов задержались в аэропорту Сочи из-за вводившихся в ночь на 20 февраля ограничений на полеты. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи № 1».

Уточняется, что всего из расписания выбились 40 рейсов, при этом обстановка в авиагавани спокойная. По данным TourDom, задержки в Сочи достигают 12 часов, а авиакомпании предлагают пассажирам напитки и питание, а также гостиницы.

Трудности наблюдаются и в аэропортах Москвы — авиакомпания «Победа» перенесла более 20 рейсов из аэропорта Шереметьево во Внуково из-за мощного снегопада. Пассажирам посоветовали проверять статус рейсов через специального бота Витю в Telegram, на сайте аэропорта вылета, а также следить за сообщениями на электронной почте и по телефону, которые были указаны при бронировании.