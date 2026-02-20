Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:49, 20 февраля 2026Путешествия

Десятки рейсов задержались в аэропорту Сочи из-за ночных ограничений

40 рейсов задержались в аэропорту Сочи из-за ночных ограничений
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал «Сочи №1»

Десятки рейсов задержались в аэропорту Сочи из-за вводившихся в ночь на 20 февраля ограничений на полеты. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи № 1».

Уточняется, что всего из расписания выбились 40 рейсов, при этом обстановка в авиагавани спокойная. По данным TourDom, задержки в Сочи достигают 12 часов, а авиакомпании предлагают пассажирам напитки и питание, а также гостиницы.

Трудности наблюдаются и в аэропортах Москвы — авиакомпания «Победа» перенесла более 20 рейсов из аэропорта Шереметьево во Внуково из-за мощного снегопада. Пассажирам посоветовали проверять статус рейсов через специального бота Витю в Telegram, на сайте аэропорта вылета, а также следить за сообщениями на электронной почте и по телефону, которые были указаны при бронировании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Азербайджане прокомментировали инцидент с охраной Алиева в Вашингтоне

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Певица Слава рассказала о случившемся горе и ушла со сцены посреди концерта

    В России доля кроссоверов впервые превысила 70 процентов рынка

    В России предложили компенсировать капремонт одной категории населения

    Киркорова оштрафовали на 112 рублей из-за частного берега на Москве-реке

    У бывшего ректора российского вуза и его сообщников обнаружили имущество на два миллиарда

    Ликвидация подготовителя теракта на 23 февраля в России попала на видео

    Певица Слава отправится поправлять душу после срыва на концерте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok