19:15, 20 февраля 2026Ценности

Ди Каприо впервые за долгое время сняли на камеру без маски

Екатерина Ештокина

Фото: Backgrid USA / Legion-Media

Американского актера Леонардо Ди Каприо впервые за долгое время сняли на камеру без маски. Кадры публикует Daily Mail.

51-летний актер попал в объективы папарацци во время прогулки с 82-летним отцом, Джорджем Ди Каприо, в Беверли Хиллз, США. Известно, что они направлялись на вечеринку в роскошный итальянский ресторан Funke, где присутствовали такие артисты, как Аль Пачино, Саша Барон Коэн и Кевин Костнер.

Младший Ди Каприо выбрал для выхода в свет темно-синие джинсы, черную кофту на молнии и куртку поверх нее. Помимо этого, оскароносный актер надел черную бейсболку Los Angeles Dodgers, завершив образ черными кожаными туфлями.

В то же время знаменитость отказался от привычной маски на лице, на что обратили внимание читатели издания. «Где его маска?», «Почему без маски?», «О боже, никакой маски... и нет 19-летней девушки с ним», «Нет подгузника для лица? Какой храбрый этот дурак...» — удивились они.

В январе люксовый шопинг Леонардо Ди Каприо и его 27-летней возлюбленной попал на фото. Папарацци заметили актера и его молодую возлюбленную в магазинах Dior и Saint Laurent.

