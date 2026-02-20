Джиган назвал подруг Самойловой несчастными завистливыми бабами

Рэпер Джиган заявил, что подруги Оксаны Самойловой настраивают ее против мужа

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, высказался об окружении своей жены Оксаны Самойловой на фоне бракоразводного процесса. Мнением он поделился в очередной серии реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной».

Артист заявил, что его супругу окружают «женщины без семьи», в то время как сама Самойлова является матерью четверых детей. По мнению Джигана, подруги завидуют его жене и специально настраивают против него.

«Конечно, они будут ей наваливать: да ты лучшая, красотка, свободная. Они несчастные завистливые бабы, которые тебе просто завидуют», — пояснил музыкант.

Ранее Джиган назвал падальщиками и коршунами мужчин, которые «кружат» вокруг Самойловой на фоне развода пары. Рэпер пригрозил, что таких людей ждет незавидная участь.