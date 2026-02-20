Еврокомиссар Кубилюс призвал не считать Россию слабой

Представители европейских государств заблуждаются, думая, что Россия не сможет противостоять некоторым странам. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс, его слова приводит The Diplomat in Spain.

«Не надо говорить, что Россия маленькая и слабая, а мы сильные, большие и победим Россию», — призвал Кубилюс, добавив, что в этом вопросе нужно быть серьезнее.

Еврокомиссар напомнил, что Россия способна управлять миллионами беспилотников, так что в случае, если между Москвой и ЕС возникнет возможность конфликта, Евросоюз будет вынужден потратить на подготовку к нему миллиарды.

Ранее разведывательное управление Пентагона отметило превосходство российской армии над Вооруженными силами Украины практически во всех аспектах.