«Газпром» поможет Сербии расширить газовое хранилище

«Газпром» и «Србиягаз» расширят главное ПХГ Сербии до 750 миллионов кубометров

Крупнейшее подземное хранилище газа (ПХГ) Сербии «Банатски-Двор», которым совместно владеют «Газпром» (51 процент) и «Србиягаз» (49 процентов), расширят как минимум до 750 миллионов кубометров. Об этом заявил гендиректор сербской компании Душан Баятович, передает РИА Новости.

По его словам, уже проводится бурение, а на следующую неделю запланировано подписание контракта по установке нового оборудования для осушки (очищения от паров и примесей) газа.

В настоящее время в хранилище есть одна такая установка производственной мощностью пять миллионов кубометров, а новая будет на семь миллионов. По итогам переговоров в Санкт-Петербурге стороны также рассматривают поставки новых компрессоров на ПХГ от российских и других производителей.

Ранее министр финансов республики Синиша Мали рассказал, что венгерский энергоконцерн MOL может завершить выкуп доли «Газпрома» в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) к середине марта 2026 года. Сама продажа связана с санкциями США, которые фактически блокируют работу предприятия под российским контролем.