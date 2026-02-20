Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:33, 20 февраля 2026Забота о себе

Гипертоникам посоветовали включить в меню один напиток

Врач Сотубо-Аджайи: Свекольный сок снижает давление не хуже некоторых лекарств
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nungning20 / Shutterstock / Fotodom

Свекольный сок способен без лекарств снизить артериальное давление, заявила врач практики Тосин Сотубо-Аджайи. Она посоветовала гипертоникам включить в меню этот напиток, сообщает Daily Mirror.

По словам врача, сок свеклы действует не хуже некоторых лекарств от давления благодаря высокому содержанию в нем нитратов. Эти вещества также содержатся в капусте и листовой зелени, поэтому их тоже полезно включить в рацион. «Мне нравится свекольный сок, хотя вкус у него довольно специфический. Исследования показали, что стакан такого напитка в день снижает давление», — уверяет Сотубо-Аджайи.

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
«Они наши главные друзья и враги» Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
«Они наши главные друзья и враги»Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
11 мая 2022

Эксперт подчеркнула, что подобные исследования проводились на ограниченном числе участников, и не заменяют полноценное лечение. В связи с этим она предложила использовать напиток как дополнение к терапии и не отказываться от назначенных лекарств без консультации с врачом.

Ранее врач Даниэль Лопес Росетти посоветовал для профилактики инфаркта и инсульта тщательно чистить зубы. По его словам, при плохой гигиене бактерии из ротовой полости могут попасть в кровоток и достичь жизненно важных органов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Иркутской области высказался о трагедии на Байкале

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Принято решение о полном запрете движения машин по льду Байкала

    В Раде призвали к отставке Зеленского после события в США

    Генштаб России сравнил применение БПЛА и артиллерии

    Треники поверх носков станут модными у россиян

    Подражатель спартанцам попал под уголовное дело в российском регионе

    В Кремле заявили о низшей точке в отношениях с восточным соседом России

    В Кремле рассказали о планах Путина на 23 февраля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok