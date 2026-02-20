Реклама

Гоблин описал изменения в жизни после 50 лет

Блогер Пучков заявил, что стал следить за питанием и отказался от алкоголя
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

64-летний российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, описал изменения в жизни после 50 лет. В беседе с проектом Metametrica, которая доступна на Rutube, он заявил, что в зрелом возрасте стал больше следить за питанием и отказался от алкоголя.

«Пить пришлось прекратить, и жрать столько, сколько жрал, невозможно», — сказал Пучков. Он отметил, что с возрастом его организм стал хуже реагировать на алкоголь и переедание.

Блогер добавил, что всегда встает в одно и то же время и бегает по утрам. «За всем надо следить», — подчеркнул Гоблин. Он также пошутил, что его график похож на распорядок дня в казармах.

Ранее Пучков вспомнил, как удивил итальянцев одним вопросом о статуях Девы Марии в местных храмах. По словам переводчика, итальянцы посмотрели на него «как на идиота» после вопроса.

