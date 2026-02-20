Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:31, 20 февраля 2026Мир

Иран провел военные учения с Россией на фоне угроз Трампа

Иран провел военно-морские учения с РФ в Оманском заливе и Индийском океане
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Iranian Army / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Иран в четверг, 19 февраля, провел совместные военно-морские учения с Россией учения в Оманском заливе и на севере Индийского океана. Об этом сообщает издание The Hill.

«Российские моряки провели учения с иранскими силами в Оманском заливе и Индийском океане с целью "улучшения оперативной координации, а также обмена военным опытом"», — сказано в сообщении.

По словам контр-адмирала Военно-морских сил (ВМС) Ирана Хассана Магсудлу, учения были направлены на укрепление безопасности и развитие устойчивого морского взаимодействия между странами.

Также уточняется, что перед началом совместных маневров с российской стороной Иран провел отдельные учения, в ходе которых были осуществлены пуски пяти ракет в направлении Ормузского пролива.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отводит Ирану максимум 15 дней на заключение сделки с Соединенными Штатами. «10-15 дней — это фактически максимум», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Охрана Алиева прилетела в Вашингтон и не стала церемониться с протестующими

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Россиянам напомнили об отсутствии обязанности не говорить о зарплате

    Трамп указал на одно предательство Байдена и пообещал исправиться

    Стала известна роль СБУ в событиях Майдана

    Поставки ключевого российского топлива в одну страну упали до минимума

    В Госдуме назвали «воем на луну» ультиматум главы евродипломатии к России

    Эпштейн годами пытался встретиться с Путиным

    Россиянам назвали самую вредную начинку для блинов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok