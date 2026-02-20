Изжога оказалась причиной принимаемого за инфаркт симптома

Врач Шестакова: Боль в груди может быть признаком изжоги или панической атаки

Резкая боль в груди, которую многие принимают за симптом сердечного приступа, бывает не только при инфаркте, заявила заведующая отделением общей терапии Федерального научного центра высоких медицинских технологий ФМБА России и эксперт телеканала «Доктор» Анна Шестакова. О том, по каким еще причинам возникает это состояние, она рассказала «Ленте.ру».

Шестакова отметила, что часто боль в груди оказывается симптомом изжоги и других проблемах с ЖКТ. В этом случае боль обычно жгучая. Она ощущается за грудиной и часто отдает в верхние отделы живота. При этом боль носит волнообразный характер, а справиться с ней помогают антацидные препараты — лекарства, которые нейтрализуют соляную кислоту в желудке.

Еще одной причиной резкой боли в груди может быть паническая атака. «Паническая атака может так напугать человека и его близких, что они вызовут скорую с подозрением на инфаркт. Но есть ключевые отличия. При панической атаке боль чаще колющая, точечная и локальная, она не отдает в левую руку», — объяснила специалистка.

Кроме того, боль в груди может возникать из-за остеохондроза грудного отдела позвоночника. Как объяснила Шестакова, в этом случае боль будет четко локализованной и пронзающей, как кинжал. Другими возможными причинами этого состояния врач назвала опоясывающий лишай и пневмонию.

