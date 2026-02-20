В России прокомментировали выход Польши из Оттавской конвенции по противопехотным минам

Депутат Чепа: Выход Польши из Оттавской конвенции аукнется гибелью людей

Выход Польши из Оттавской конвенции о запрещении применения противопехотных мин когда-то аукнется гибелью людей и животных, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно о том, что с 20 февраля прекращает исполнение обязательств по Оттавской конвенции. Кроме того, по словам замглавы польского минобороны Цезария Томчика, которые приводит ТАСС, власти республики планируют наладить производство этих боеприпасов.

Уже несколько стран сделали соответствующие заявления, отметил депутат. И прибалты, и поляки хотят производить противопехотные мины на фоне развивающегося конфликта, истерии и различных предложений по минированию своих границ, указал он.

«Это чисто коммерческий интерес на крови, что называется. Это все после войны, когда полмира пережило ужасы мировой войны. Люди знали, что это такое, какие последствия имеет, а сейчас, при перекройке истории, стали все это забывать, и это все когда-то аукнется. Эти участки, которые они планируют заминировать, все равно придется разминировать. Все равно кто-то погибнет, и люди, и животные. Это все равно будет происходить. Это травмы», — высказался Чепа.

10 января Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Финские власти уведомили Организацию Объединенных Наций (ООН) о выходе страны из Оттавской конвенции в июле прошлого года.

