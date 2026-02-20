Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:46, 20 февраля 2026Ценности

Король Карл III сходил на модный показ на фоне задержания младшего брата

Король Карл III сходил на показ на фоне задержания брата Эндрю по делу Эпштейна
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Richard Pohle - WPA Pool / Getty Images

Король Великобритании Карл III неожиданно посетил модный показ бренда Tolu Coker на фоне задержания младшего брата Эндрю по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает CNN.

Монарх зашел в зал вместе с генеральным директором Британского совета моды Лорой Уир и сел в первый ряд рядом с модельером и дочерью Пола Маккартни Стеллой. Отмечается, что король впервые сходил на Неделю моды, которая ежегодно проходит в Лондоне.

Материалы по теме:
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022
Голая королева, принц-педофил и сбежавшая принцесса: как интриги портили жизнь королевским особам в 2021 году
Голая королева, принц-педофил и сбежавшая принцесса:как интриги портили жизнь королевским особам в 2021 году
27 декабря 2021

Известно, что в тот же день полиция задержала бывшего принца Эндрю в его поместье Сандрингем в графстве Норфолк, но отпустила уже через 12 часов. В октябре 2025 года младшего брата Карла III лишили титулов. Перед публикацией основного массива материалов по делу Эпштейна экс-принц покинул поместье Роял-Лодж и отправился в изгнание в Норфолк.

Бывшего принца Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре вышли ее мемуары, в которых она рассказала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю. Опальный младший брат Карла III был близко знаком с американским финансистом Джеффри Эпштейном, вместе с которым совершал преступления против малолетних.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны действия Зеленского в первый день СВО

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Польским F-35 предрекли роль ядерных ударных самолетов

    Зеленский отверг несколько предупреждений разведки США по одному вопросу

    Звезда «Слова пацана» сравнил девушек с чемоданами

    В России утвердили сроки для участниц скандально известной панк-группы

    Помощник Путина поучаствовал в заседании Совбеза после переговоров в Женеве

    Курсы доллара и евро выросли

    Одного туриста спасли из ушедшей под лед Байкала «буханки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok