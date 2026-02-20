Король Карл III сходил на модный показ на фоне задержания младшего брата

Король Карл III сходил на показ на фоне задержания брата Эндрю по делу Эпштейна

Король Великобритании Карл III неожиданно посетил модный показ бренда Tolu Coker на фоне задержания младшего брата Эндрю по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает CNN.

Монарх зашел в зал вместе с генеральным директором Британского совета моды Лорой Уир и сел в первый ряд рядом с модельером и дочерью Пола Маккартни Стеллой. Отмечается, что король впервые сходил на Неделю моды, которая ежегодно проходит в Лондоне.

Известно, что в тот же день полиция задержала бывшего принца Эндрю в его поместье Сандрингем в графстве Норфолк, но отпустила уже через 12 часов. В октябре 2025 года младшего брата Карла III лишили титулов. Перед публикацией основного массива материалов по делу Эпштейна экс-принц покинул поместье Роял-Лодж и отправился в изгнание в Норфолк.

Бывшего принца Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре вышли ее мемуары, в которых она рассказала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю. Опальный младший брат Карла III был близко знаком с американским финансистом Джеффри Эпштейном, вместе с которым совершал преступления против малолетних.