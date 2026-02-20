Ликвидация подготовителя теракта на 23 февраля в России попала на видео

ФСБ показала кадры с ликвидированным подготовителем теракта в Ставрополе

Ликвидация подготовителя теракта на 23 февраля в Ставрополе попала на видео. Кадры публикует ТАСС.

На них видно, как сотрудники ФСБ приближаются к постройке, после чего входят внутрь. Далее показан мужчина, без признаков жизни лежащий на полу.

О предотвращении теракта, который планировался на День защитника Отечества, стало известно 20 февраля. По данным силовиков, мужчина хотел взорвать в Ставрополе здание государственного фонда поддержки участников СВО. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, по нему был открыт ответный огонь.