Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:57, 20 февраля 2026Силовые структуры

Ликвидация подготовителя теракта на 23 февраля в России попала на видео

ФСБ показала кадры с ликвидированным подготовителем теракта в Ставрополе
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Ликвидация подготовителя теракта на 23 февраля в Ставрополе попала на видео. Кадры публикует ТАСС.

На них видно, как сотрудники ФСБ приближаются к постройке, после чего входят внутрь. Далее показан мужчина, без признаков жизни лежащий на полу.

О предотвращении теракта, который планировался на День защитника Отечества, стало известно 20 февраля. По данным силовиков, мужчина хотел взорвать в Ставрополе здание государственного фонда поддержки участников СВО. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, по нему был открыт ответный огонь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Азербайджане прокомментировали инцидент с охраной Алиева в Вашингтоне

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Певица Слава рассказала о случившемся горе и ушла со сцены посреди концерта

    В России доля кроссоверов впервые превысила 70 процентов рынка

    В России предложили компенсировать капремонт одной категории населения

    Киркорова оштрафовали на 112 рублей из-за частного берега на Москве-реке

    У бывшего ректора российского вуза и его сообщников обнаружили имущество на два миллиарда

    Ликвидация подготовителя теракта на 23 февраля в России попала на видео

    Певица Слава отправится поправлять душу после срыва на концерте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok