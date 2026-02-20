Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

12:40, 20 февраля 2026Мир

Макрон отреагировал на слитую Трампом переписку

Макрон заявил, что публикация Трампом переписки подрывает уважение
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал недавнюю публикацию его личной переписки с американским коллегой Дональдом Трампом, заявив, что мировые лидеры должны сохранять уважение в отношениях между друг другом. Его слова передает портал Clash Report в социальной сети Х.

«Я действительно верю, что уважение — это часть лидерства. Можно делиться идеями или не делиться, можно не соглашаться, но все должно происходить с уважением», — сказал президент Франции.

По его мнению, публикация личной переписки главой Белого дома подрывает это уважение и демонстрирует, что мировые лидеры «движутся назад».

В январе Трамп опубликовал переписку со своим французским коллегой, где обсуждается Гренландия и действия Вашингтона в этом направлении. «Мой друг, у нас одинаковое видение ситуации в Сирии, мы можем делать великие дела в Иране. [Но] я не понимаю, что ты делаешь в Гренландии», — написал Макрон Трампу в мессенджере.

