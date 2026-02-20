Мать найденной неживой после службы в монастыре россиянки заявила о проблеме

Мать найденной в Карелии екатеринбурженки заявила о проблеме с перевозкой тела

Мать жительницы Екатеринбурга, которую нашли неживой после службы в монастыре на Валааме в Карелии, заявила о проблеме. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Пожилая россиянка поделилась, что не знает, как транспортировать тело дочери. Она отметила, что ищет деньги на перевозку и похороны. Пенсионерка призналась, что дочь искали на протяжении двух недель. Волонтеры и оперативники задействовали во время операции коптеры и спецтехнику. 36-летнюю женщину без признаков жизни удалось найти у заброшенного здания.

Мать рассказала, что тело послушницы сейчас находится в морге города Сортавала. Туда его вместе с вещами перевезли с острова Валаам. Вскрытия еще не проводили.

У пенсионерки тяжелая судьба. 23 года назад женщина потеряла в аварии старшую дочку, сестру послушницы, и одна воспитывала внучку.

У екатеринбурженки же детей не было. Она была замужем, но развелась. После встретила другого мужчину, ради которого оставила свою карьеру. В монастыре она подчеркивала, что отношения были сложными.

Накануне поиски россиянки завершились, ее обнаружили неживой. О ее пропаже стало известно 2 февраля. Обитатели монастыря отметили, что женщина и раньше любила подолгу проводить время в одиночестве. В связи с этим на ее пропажу сначала никто не обратил внимания.