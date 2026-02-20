Москвичам пообещали потепление в праздничные выходные

Синоптик Тишковец: В праздничные выходные в Москве ожидается потепление и снег

В предстоящие праздничные выходные в Москве и области потеплеет. Такую погоду жителям столичного региона пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По информации синоптика, в последний рабочий день недели, 20 февраля, под влиянием тыловой части балканского циклона ожидается облачная погода и небольшой снег. Максимальная температура составит минус шесть-девять градусов, а атмосферное давление в течение дня повысится до 745 миллиметров ртутного столба. Западный ветер будет дуть со скоростью три-восемь метров в секунду.

До 9 утра субботы, 21 февраля, продолжил Тишковец, Москва будет оставаться на орбите циклона, и слабый снег продолжится. Столбики термометров покажут те же минус шесть-девять градусов. Днем под влиянием гребня антициклона осадки прекратятся, из-за облаков выглянет солнце, а температура повысится до минус одного-четырех градусов.

«В ночь на воскресенье и первой половине дня осадки маловероятны, под утро минус шесть-девять. Во второй половине выходного дня скажется приближение североатлантического циклона, небо снова нахмурится и снег возобновится, усиливаясь в День защитника Отечества», — поделился информацией синоптик. В дневные часы столбики термометров в столице покажут ноль-минус три градуса, добавил он.

Накануне главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что настоящая весна придет в Центральную Россию не ранее второй половины марта.