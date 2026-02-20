Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

13:52, 20 февраля 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде на 23 февраля

Синоптик Ильин: 23 февраля температура воздуха в Москве будет стремиться к нулю
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В понедельник, 23 февраля, температура воздуха в Москве будет стремиться к нулю градусов. О погоде на День защитника Отечества рассказал жителям столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет RT.

В ближайшее время в регион придут западные воздушные потоки из центральной Атлантики, которые принесут потепление, ожидает метеоролог. Новых снегопадов на этом фоне не предвидится — будет выпадать не более 2-4 миллиметров осадков за сутки.

Днем в субботу, 21 февраля, столбики термометров в Москве покажут минус 5-3 градуса, а в воскресенье, 22 февраля, — минус 4-2 градуса.

В праздничный день температура воздуха в столице будет достигать от минус 5 до нуля градусов. «Осадки на праздник, скорее всего, будут в виде мокрого снега. Опять же они будут небольшие», — подчеркнул Ильин.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам в праздничные выходные потепление и снег.

