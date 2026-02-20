Реклама

Мужчина поплатился за намаз в столичном суде

Мужчина получил штраф после религиозного обряда в здании столичного суда
Фото: Wesley Tingey / Unsplash

В Москве осудили мужчину, совершившего религиозный обряд в Нагатинском районном суде. Об этом в Telegram-канале пишет пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 17.3 КоАП РФ («Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов»). Ему был назначен штраф в размере 3 тысяч рублей.

По данным «МК», мужчина совершил в здании суда намаз.

Ранее во Владивостоке водитель автобуса устроил скандал из-за намаза. Мужчина отказывался везти пассажиров до тех пор, пока не совершит молитву. Одновременно с намазом он вел перепалку с недовольными жителями города.

