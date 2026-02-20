Реклама

Силовые структуры
09:24, 20 февраля 2026Силовые структуры

На борту разбившегося вертолета находились российские сотрудники полиции и следствия

На борту разбившегося в Амурской области вертолета были сотрудники МВД и СК
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Сотрудники МВД и Следственного комитета (СК) находились на борту вертолета, разбившегося в Амурской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным источника, речь идет о следователе Октябрьского МСО СУ СК России по Амурской области и начальнике отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД «Октябрьский». Их судьба пока неизвестна.

О крушении вертолета стало известно 20 февраля. Сообщалось, что пилот потерял управление из-за плохих метеоусловий. Точное местоположение вертолета еще не установлено.

