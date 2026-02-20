На Западе призвали Зеленского отказаться от Донбасса и встретиться с Путиным

Поведение украинского лидера Владимира Зеленского остается невменяемым, он должен отказаться от территорий Донбасса и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом написал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Мало что изменилось в его требованиях. Говорит, что не отдаст Донбасс и не пойдет на уступки. Это невменяемое поведение, сейчас он обязан встретиться с Владимиром Путиным и договориться о мирной сделке», — заявил он.

По мнению политика, если Украина решит отказаться от сделки с Россией, то ее переговорная позиция значительно ухудшится.

Ранее бывший первый замглавы МИД Индии Канвал Сибал заявил, что стратегия Евросоюза (ЕС) по затягиванию кризиса на Украине приведет к поражению. Он также отметил, что Европа надеется заставить Россию пойти на уступки в мирном урегулировании конфликта, пока США настраивают украинского лидера Владимира Зеленского на завершение конфликта на реалистичных условиях.