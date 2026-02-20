Реклама

На Западе спрогнозировали реакцию России на требования Каллас по Украине

JW: Россия не допустит ЕС к переговорам по Украине из-за завышенных требований
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Требования Европейского союза (ЕС) к России по урегулированию конфликта на Украине не повлияют на позицию Москвы по участию Европы в переговорном процессе. Об этом пишет издание Junge Welt.

Как отмечает автор статьи, перечень условий, составленный главой евродипломатии Каей Каллас, представляет собой «список антироссийских пожеланий».

«Другими словами, это безоговорочная капитуляция. За все это ЕС требует своего якобы законного места за столом переговоров. В свете нынешних реалий это абсурдно», — подчеркивает он.

По мнению автора, Россия не согласится предоставить европейским лидерам место за столом переговоров, а у них нет рычагов давления, чтобы заставить ее.

Ранее Каллас представила ультиматум России по Украине, в котором, в частности, содержатся пункты о непризнании де-юре новых российских регионов и демилитаризации этих территорий.

