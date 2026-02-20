Над двумя российскими городами прогремели взрывы

Shot: Над Краснодаром и Анапой прогремели взрывы на фоне воздушной атаки ВСУ

В Краснодарском крае прогремели взрывы на фоне атаки украинских беспилотников. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, около 20:53 на юге и юго-западе Краснодара раздалось 4-5 громких «раскатистых звуков», также был слышен гул мотора в поселке Яблоновский. Помимо этого, взрыв прозвучал со стороны Черного моря в районе Анапы.

Отмечается, что воздушную атаку отражают средства противовоздушной обороны. Официальная информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 февраля в пригороде Краснодара и Северском районе Кубани прогремела серия взрывов. Очевидцы сообщали о ярких вспышках в небе.