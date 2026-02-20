Реклама

06:20, 20 февраля 2026Бывший СССР

Названа причина ужесточения санкций против Белоруссии

РИА Новости: Санкции Украины против Белоруссии ввели из-за прихода Буданова
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Ужесточение санкций Украины против Белоруссии произошло из-за замены Андрея Ермака на Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на посту главы офиса украинского лидера. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с белорусской оппозицией.

По его словам, оппозиция считает, что Ермак выступал за более осторожную политику в отношении Белоруссии.

«Логика была прагматичной: излишнее давление могло подтолкнуть (президента Белоруссии Александра) Лукашенко к более глубокому вовлечению в украинский конфликт. Теперь эта сдерживающая концепция, по сути, демонтирована», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ввел санкции против белорусского главы государства Александра Лукашенко, которые подразумевают запрет посещения Украины, блокирование активов, прекращение торговли и транзита, а также запрет финансовых операций.

    Названа причина ужесточения санкций против Белоруссии

