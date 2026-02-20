Реклама

16:37, 20 февраля 2026Культура

Названа самая популярная книга у мужчин

РИА Новости: Роман «Мастер и Маргарита» признан самой популярной книгой у мужчин
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pvproduction / Freepik

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» признан самым популярным произведением у мужчин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Кион Строки».

«Возглавил его [список] роман "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова», — говорится в материале.

Сообщается, что среди популярных произведений выделены бестселлеры «Железное пламя» и «Четвертое крыло» Ребекки Яррос, «Атлант расправил плечи» от Айн Рэнд и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. Из русской классики фаворитами стали «Братья Карамазовы» Федора Достоевского и «Тихий Дон» от Михаила Шолохова.

По данным агентства, в список также попали такие произведения, как «Дюна» Фрэнка Герберта, «1984» Джорджа Оруэлла, повесть братьев Стругацких «Пикник на обочине» и нон-фикшн книги «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и «Sapiens. Краткая история человечества» Ювала Ноя Харари.

Ранее стало известно, что роман английской писательницы Марии Корелли «Скорбь Сатаны» стал одной из самых популярных книг в России. Уточняется, что продажи романа за 2025 год взлетели на 228 процентов и возглавили рейтинг произведений.

