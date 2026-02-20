Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:52, 20 февраля 2026Наука и техника

Названо способное защитить мозг от возрастных изменений масло

Microbiome: Нерафинированное оливковое масло поддерживает когнитивное здоровье
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DUSAN ZIDAR / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Ровира-и-Виргили (Испания) обнаружили, что оливковое масло первого отжима может поддерживать когнитивное здоровье за счет влияния на кишечную микробиоту. Результаты проспективного исследования опубликованы в журнале Microbiome. Авторы подчеркивают: речь идет именно о нерафинированном продукте — его эффект отличается от очищенных версий масла.

В анализ вошли данные 656 человек в возрасте 55-75 лет с избыточной массой тела или ожирением и метаболическим синдромом. В течение двух лет исследователи отслеживали их рацион (включая тип потребляемого оливкового масла), состав кишечной микробиоты и изменения когнитивных функций. У участников, регулярно употреблявших оливковое масло первого отжима, отмечались лучшие показатели памяти и мышления, а также более высокое разнообразие кишечных бактерий — маркер метаболического и кишечного здоровья.

Материалы по теме:
Польза и вред льняного масла. Как принимать льняное масло правильно, чтобы принести пользу здоровью?
Польза и вред льняного масла.Как принимать льняное масло правильно, чтобы принести пользу здоровью?
15 августа 2023
Польза и вред кокосового масла. Как его используют в косметике и приготовлении еды
Польза и вред кокосового масла.Как его используют в косметике и приготовлении еды
28 мая 2024

Дополнительно ученые выявили связь с бактерией рода Adlercreutzia: ее присутствие оказалось связано с сохранением когнитивных функций у потребителей нерафинированного масла. По мнению авторов, часть «мозговых» эффектов может объясняться именно воздействием масла на микробиоту и ось «кишечник — мозг».

Ключевое различие между видами масла связано с технологией производства. Оливковое масло первого отжима получают механическим способом, без агрессивной обработки, благодаря чему в нем сохраняются полифенолы и другие биоактивные соединения. При рафинировании значительная часть этих веществ разрушается.

Исследователи подчеркивают: качество жиров в рационе может играть не меньшую роль, чем их количество, — и в контексте старения мозга это может оказаться принципиально важным.

Ранее стало известно, что лимонная мелисса обладает выраженными нейропротекторными свойствами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Азербайджане прокомментировали инцидент с охраной Алиева в Вашингтоне

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Певица Слава рассказала о случившемся горе и ушла со сцены посреди концерта

    В России доля кроссоверов впервые превысила 70 процентов рынка

    В России предложили компенсировать капремонт одной категории населения

    Киркорова оштрафовали на 112 рублей из-за частного берега на Москве-реке

    У бывшего ректора российского вуза и его сообщников обнаружили имущество на два миллиарда

    Ликвидация подготовителя теракта на 23 февраля в России попала на видео

    Певица Слава отправится поправлять душу после срыва на концерте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok