Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:28, 20 февраля 2026Наука и техника

Названы природные средства для улучшения сна

F&F: Сочетание магния и апигенина помогает увеличить продолжительность сна
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: shine.graphics / Shutterstock / Fotodom

Сочетание магния и апигенина — растительного флавоноида, содержащегося в ромашке, — увеличило продолжительность сна в эксперименте на мышах. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Food & Function (F&F). По их данным, совместное применение веществ оказалось эффективнее, чем каждое из них по отдельности.

В нормальных условиях комбинация увеличивала длительность сна на 44 процента. У животных с нарушением сна, вызванным кофеином, эффект составил 32 процента, а в модели индуцированной бессонницы — 37 процентов. При этом магний или апигенин по отдельности не демонстрировали столь выраженного действия. Ученые отмечают синергетический эффект: совместное применение усиливало результат сверх ожидаемого суммарного влияния компонентов.

Материалы по теме:
Крепкий сон — залог здоровья Как хорошо выспаться, но не проспать что-нибудь важное
Крепкий сон — залог здоровьяКак хорошо выспаться, но не проспать что-нибудь важное
15 июня 2018
Осознанный сон: что это такое, как в него попасть и опасно ли это
Осознанный сон:что это такое, как в него попасть и опасно ли это
8 января 2024

Анализ показал, что сочетание магния и апигенина снижало уровень провоспалительных цитокинов, в частности TNFα, как в крови, так и в гипоталамусе — ключевой зоне мозга, регулирующей цикл сна и бодрствования. Также наблюдалось подавление активации микроглии и сигнального пути NF-κB, связанного с нейровоспалением. Это указывает на возможный противовоспалительный механизм улучшения сна.

Авторы подчеркивают, что исследование проводилось на животных моделях, поэтому говорить о клиническом эффекте у людей пока рано. Тем не менее полученные данные позволяют рассматривать комбинацию магния и апигенина как потенциальную натуральную стратегию поддержки сна и дальнейший объект клинических исследований.

Ранее ученые выяснили, что употребление арахиса и грецких орехов улучшает качество сна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сбитый над Украиной российский летчик рассказал об украинском плене

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Двух школьников нашли бездыханными в домике летнего лагеря

    Китай подобрал ненужную Индии российскую нефть

    В России резко упала стоимость ОСАГО

    Район Москвы вошел в пятерку мест на Земле с максимумом выпавших осадков

    Появились подробности об участии спецназовцев в заказных расправах

    Изжога оказалась причиной принимаемого за инфаркт симптома

    Названы природные средства для улучшения сна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok