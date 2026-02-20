Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:44, 20 февраля 2026Россия

«100 процентов необычный груз». Неопознанный самолет из США оказался над территорией России. Что об этом известно?

Неопознанный борт из США пересек границу РФ и полетел в Мурманскую область
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kevork Djansezian / Getty Images

Неопознанный самолет из США пересек территорию России — утром 20 февраля его заметили над Мурманской областью. Подробности о полете официально не раскрывались. Военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что воздушное судно могло перевозить «необычный груз», а СМИ пишут, что на борту находился президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Самолет пролетел над четырьмя регионами России

Согласно данным Flightradar, Boeing 787-8 вылетел с авиабазы Эндрюс в пригороде Вашингтона. Он пролетел над Мурманской, Архангельской и Кировской областями, а также республикой Башкортостан. Затем он пересек границу России и вошел в воздушное пространство Казахстана, затем Узбекистана.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Данные о составе экипажа в сервисе отслеживания полетов не указаны. Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с «Газетой.ru» предположил, что самолет мог доставлять груз в Казахстан на фоне развития военного сотрудничества между Вашингтоном и Астаной. Он считает, что Россия могла в этом случае дать разрешение на соответствующий полет.

Кнутов подчеркнул, что на борту самолета находился «100 процентов необычный груз», однако не уточнил, что это могло быть. Эксперт добавил, что в случае, если бы полет был несанкционированным, реакция России последовала бы незамедлительно.

Материалы по теме:
Самолет Ан-2: производство и боевое применение. Почему Ан-2 до сих пор незаменим
Самолет Ан-2: производство и боевое применение.Почему Ан-2 до сих пор незаменим
19 февраля 2025
«Стреляйте, товарищ!» 65 лет назад на Урале сбили американского летчика-шпиона. Как одно его решение изменило мировую историю?
«Стреляйте, товарищ!»65 лет назад на Урале сбили американского летчика-шпиона. Как одно его решение изменило мировую историю?
1 мая 2025

На борту мог находиться президент Узбекистана

РИА Новости со ссылкой на данные FlightAware пишет, что борт, вылетевший с авиабазы ВВС США Эндрюс, перевозил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, который принимал участие в первом заседании «Совета мира» по ситуации в Газе. Встреча проходила в Вашингтоне.

Уточняется, что борт Мирзиеева вылетел с авиабазы США 19 февраля в 22:12 по Москве. Он приземлился в Ташкенте 20 февраля в 10:13 по московскому времени.

Фото: David Mareuil / Pool via Reuters

Об участии Мирзиеева в заседании «Совета мира» сообщалось 19 февраля. Отмечалось, что он единственный из присутствующих в США лидеров постсоветских стран говорил на русском языке. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил на английском, остальные не выступали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «100 процентов необычный груз». Неопознанный самолет из США оказался над территорией России. Что об этом известно?

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    Минобороны отчиталось о нанесенных по Украине массированных ударах

    Украина захотела переубедить Трампа в одном вопросе

    Путин пообщался с Набиуллиной

    Названы самые популярные бренды смартфонов

    Толкающие автобус москвичи попали на видео

    Раскрыта личность летевшего на самолете из США через территорию России

    В России отреагировали на сообщения о росте цен на яйца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok