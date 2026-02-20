«100 процентов необычный груз». Неопознанный самолет из США оказался над территорией России. Что об этом известно?

Неопознанный борт из США пересек границу РФ и полетел в Мурманскую область

Неопознанный самолет из США пересек территорию России — утром 20 февраля его заметили над Мурманской областью. Подробности о полете официально не раскрывались. Военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что воздушное судно могло перевозить «необычный груз», а СМИ пишут, что на борту находился президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Самолет пролетел над четырьмя регионами России

Согласно данным Flightradar, Boeing 787-8 вылетел с авиабазы Эндрюс в пригороде Вашингтона. Он пролетел над Мурманской, Архангельской и Кировской областями, а также республикой Башкортостан. Затем он пересек границу России и вошел в воздушное пространство Казахстана, затем Узбекистана.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Данные о составе экипажа в сервисе отслеживания полетов не указаны. Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с «Газетой.ru» предположил, что самолет мог доставлять груз в Казахстан на фоне развития военного сотрудничества между Вашингтоном и Астаной. Он считает, что Россия могла в этом случае дать разрешение на соответствующий полет.

Кнутов подчеркнул, что на борту самолета находился «100 процентов необычный груз», однако не уточнил, что это могло быть. Эксперт добавил, что в случае, если бы полет был несанкционированным, реакция России последовала бы незамедлительно.

На борту мог находиться президент Узбекистана

РИА Новости со ссылкой на данные FlightAware пишет, что борт, вылетевший с авиабазы ВВС США Эндрюс, перевозил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, который принимал участие в первом заседании «Совета мира» по ситуации в Газе. Встреча проходила в Вашингтоне.

Уточняется, что борт Мирзиеева вылетел с авиабазы США 19 февраля в 22:12 по Москве. Он приземлился в Ташкенте 20 февраля в 10:13 по московскому времени.

Фото: David Mareuil / Pool via Reuters

Об участии Мирзиеева в заседании «Совета мира» сообщалось 19 февраля. Отмечалось, что он единственный из присутствующих в США лидеров постсоветских стран говорил на русском языке. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил на английском, остальные не выступали.