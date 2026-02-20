В России заявили о необычном грузе на пролетевшем над территорией страны самолете из США

Кнутов: Появившийся в небе над Россией самолет из США мог везти груз в Казахстан

Неизвестный самолет из США, пролетевший через территорию России утром 20 февраля, мог везти «необычный груз» в Казахстан. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Газетой.ру».

Ранее сообщалось, что cамолет, взлетевший с расположенной в пригороде Вашингтона базы Военно-воздушных сил США Эндрюс, пролетел через Гренландию, Норвегию и Финляндию, после чего вошел в воздушное пространство Мурманской области. Возле Орска борт пересек границу Казахстана.

Кнутов выразил сомнение, что самолет выполнял разведку. По его словам, борт, вероятно, доставлял в Казахстан груз из США. Собеседник издания напомнил, что страны активно сотрудничают, в том числе в военной сфере. При этом эксперт не стал предполагать, что могло находиться на воздушном судне, однако назвал груз «100 процентов необычным».

Кнутов пояснил, что самый короткий воздушный путь из США в Казахстан пролегает через Россию. «Конечно, полет был экстремальный, это 100 процентов, и то, что мы пошли навстречу, это тоже 100 процентов», — отметил он.

Эксперт обратил внимание, что российская сторона предоставила лайнеру воздушный коридор, а также определила для него маршрут. Если бы самолет оказался на территории России нелегально, то на это уже была бы реакция. «Подняли истребители, истребители к нему бы подошли, начали бы его пара истребителей сопровождать. Далее были бы определенные сигналы, покачали бы крыльями. То есть они бы постарались показать, что мы требуем сопровождения и посадки», — описал Кнутов последовательность событий при незаконном перелете.

30 января рядом с Крымом и Краснодарским краем заметили самолеты британских Военно-воздушных сил и Военно-морских сил США. Сообщалось, что они активно мониторили воздушное пространство около Крымского полуострова и в районе военно-морской базы в Новороссийске.