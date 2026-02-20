Реклама

Экономика
19:12, 20 февраля 2026

В России начались проблемы с газомоторным топливом

«Ъ»: В российских регионах начались перебои с поставками газомоторного топлива
Платон Щукин
Платон Щукин

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Задержки поставок газомоторного топлива по железной дороге, начавшиеся в феврале, привели к возникновению локальных дефицитов в ряде регионов России. Об этом со ссылкой на информацию участников рынка пишет «Коммерсантъ».

В группе компаний «Реал-Инвест» утверждают, что вынуждены закрывать заправки в Нижегородской области. В перспективе под угрозой находятся поставки по контрактам с государственными и муниципальными учреждениями, в том числе войсковыми частями и автобусными парками. Просроченная поставка составляет 1,8 тысячи тонн или месячный объем продаж.

Сеть «Газэнергосеть-НН» сообщила, что топлива у нее осталось на два три дня, а некоторые газонаполнительные станции уже пусты. Аналогичная ситуация складывается в Московском регионе и Казани. В ООО «Ока-Пропан» подтвердили проблемы в Нижегородской области, добавив, что в Волгограде, Иваново и Ярославле газ у них уже закончился.

По словам представителей компаний, производители в перебоях не виноваты. Заводы отгружают топливо по графику и в полном объеме, но доставить его не получается.

«Весь газ брошен на разных железнодорожных станциях, и до адресатов он не доходит», — подчеркнули в «Газэнергосети-НН». В «Реал-Инвесте» добавили, что на станции Сергач в Нижегородской области стоит эшелон с 2,5 тысячи тоннами газа. Помимо проблем с обеспечением топлива, такая задержка взрывоопасного груза создает угрозу безопасности.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объяснил проблемы обильными снегопадами в регионе, но подчеркнул, что ситуация находится на контроле, а «поставка обеспечена». При этом в Горьковской железной дороге (ГЖД) утверждают, что «задержек в погрузке и отправлении грузовых составов, в том числе со сжиженным газом» не наблюдается, хотя работа ведется в условиях обильных снегопадов с превышением многолетних климатических норм.

Ранее гендиректор РЖД Олег Белозеров пожаловался на проблемы с техобслуживанием и ремонтом локомотивов, а также на качество новых моделей отечественного производства. По его словам, отказы техники все чаще становятся причиной потерь в объемах перевозок и потере их ритмичности.

