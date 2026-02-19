Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:33, 19 февраля 2026Бывший СССР

Одна постсоветская страна согласилась отправить в Газу свои войска

Токаев подтвердил готовность Казахстана направить в Газу свои войска
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Haseeb Alwazeer / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что Астана готова отправить в сектор Газа свои воинские подразделения в составе международных сил. Слова политика приводит ТАСС.

«Казахстан готов поддержать международные стабилизационные силы, направив воинские подразделения, в том числе медицинский персонал, а также наблюдателей в Центр гражданско-военной координации», — сказал Токаев. Он также отметил, что устойчивое развитие на Ближнем Востоке требует новых способов содействия миру и сотрудничеству во всем регионе.

Кроме того, президент Казахстана добавил, что присоединение республики к Авраамовым соглашениям стало важным шагом, который соответствует «благородной миссии» Совета мира. Также политик подчеркнул, что такие меры могут послужить основой для совместных усилий по достижению безопасности в регионе.

Ранее Токаев заявил, что Совет мира, созданный по инициативе президента США Дональда Трампа, делает новые конфликты между странами иррациональными, так как рассматривает мир не как лозунг, а как проект.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп продлил введенные Байденом санкции против России

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Хамство Зеленского связали с его неудачами и падением рейтинга

    Жительница ДНР пострадала в результате БПЛА ВСУ

    Филиппов рассказал о помощи нецензурных песен в завоевании серебра на Олимпиаде

    Стало известно о возможности сформировать из состава ТЦК и полиции до 10 боевых бригад ВСУ

    В Киеве рассказали о серьезном ударе по Зеленскому

    Главы разведок Европы высказались о мире на Украине в 2026 году

    В Польше украинских беженцев лишили специального статуса и льгот

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok