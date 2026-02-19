Одна постсоветская страна согласилась отправить в Газу свои войска

Токаев подтвердил готовность Казахстана направить в Газу свои войска

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что Астана готова отправить в сектор Газа свои воинские подразделения в составе международных сил. Слова политика приводит ТАСС.

«Казахстан готов поддержать международные стабилизационные силы, направив воинские подразделения, в том числе медицинский персонал, а также наблюдателей в Центр гражданско-военной координации», — сказал Токаев. Он также отметил, что устойчивое развитие на Ближнем Востоке требует новых способов содействия миру и сотрудничеству во всем регионе.

Кроме того, президент Казахстана добавил, что присоединение республики к Авраамовым соглашениям стало важным шагом, который соответствует «благородной миссии» Совета мира. Также политик подчеркнул, что такие меры могут послужить основой для совместных усилий по достижению безопасности в регионе.

Ранее Токаев заявил, что Совет мира, созданный по инициативе президента США Дональда Трампа, делает новые конфликты между странами иррациональными, так как рассматривает мир не как лозунг, а как проект.