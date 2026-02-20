Открытый россиянином нацистский милитари-магазин «Диверсант» попал на видео

В Калининграде задержан россиянин, открывший нацистский магазин «Диверсант»

Открытый россиянином в Калининграде нацистский милитари-магазин «Диверсант» попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

На кадрах показан магазин. Внутри видны витрины с различными предметами обихода нацистской Германии.

По данным канала, правоохранители обнаружили и изъяли 120 предметов нацистской символики — одежду, посуду, ножи, значки, книги, нацистские награды и прочее.

Владелец магазина получил две административные статьи.

Ранее сообщалось, что суд отправил под арест на пять суток жителя Волгограда, который прогуливался по улице в плаще вермахта с нацистскими погонами.