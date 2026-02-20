Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:13, 20 февраля 2026Интернет и СМИ

Парень нашел в вещах матери таинственный предмет и прочел на нем тревожную надпись

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Reddit

Пользователь Reddit с ником NoMasB выложил на портале снимок предмета, обнаруженного им в вещах матери. Он попросил других посетителей разобраться, для чего предназначался небольшой диск светлой формы, на обратной стороне которого он обнаружил надпись: Poison inside («Внутри — яд», — прим. «Ленты.ру»).

«Я бы хранил это подальше от людей, это самый радиоактивный предмет из всех, что у меня есть», — написал один из пользователей, не уточнив, для чего нужна эта вещь. «Как мило, мама оставила в наследство что-то ядовитое», — пошутил другой комментатор. «У моего отца есть пара очень похожих штуковин: он говорит, что моряки использовали их для обозначения краев препятствий на палубе, чтобы не натыкаться на них в темноте», — поделился третий, оказавшийся ближе всех к истине.

Выяснилось, что автор нашел люминесцентный диск — такие предметы применялись американскими десантниками во время высадки в Нормандии в годы Второй мировой войны. Эти отметки использовались для идентификации союзников в темноте, а также маркировки снаряжения. Светиться диски заставляет находящийся внутри них радий.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась на портале фотографией странного предмета, обнаруженного ею 11 лет назад на одном из пляжей в безлюдном районе Швеции. На снимке изображен зеленый пластиковый контейнер, внутри которого находятся две прозрачные пластиковые капсулы, заполненные прозрачной жидкостью.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Охрана Алиева прилетела в Вашингтон и не стала церемониться с протестующими

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Россиянам напомнили об отсутствии обязанности не говорить о зарплате

    Трамп указал на одно предательство Байдена и пообещал исправиться

    Стала известна роль СБУ в событиях Майдана

    Поставки ключевого российского топлива в одну страну упали до минимума

    В Госдуме назвали «воем на луну» ультиматум главы евродипломатии к России

    Эпштейн годами пытался встретиться с Путиным

    Россиянам назвали самую вредную начинку для блинов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok