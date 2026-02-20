Парень нашел в вещах матери таинственный предмет и прочел на нем тревожную надпись

Пользователь Reddit с ником NoMasB выложил на портале снимок предмета, обнаруженного им в вещах матери. Он попросил других посетителей разобраться, для чего предназначался небольшой диск светлой формы, на обратной стороне которого он обнаружил надпись: Poison inside («Внутри — яд», — прим. «Ленты.ру»).

«Я бы хранил это подальше от людей, это самый радиоактивный предмет из всех, что у меня есть», — написал один из пользователей, не уточнив, для чего нужна эта вещь. «Как мило, мама оставила в наследство что-то ядовитое», — пошутил другой комментатор. «У моего отца есть пара очень похожих штуковин: он говорит, что моряки использовали их для обозначения краев препятствий на палубе, чтобы не натыкаться на них в темноте», — поделился третий, оказавшийся ближе всех к истине.

Выяснилось, что автор нашел люминесцентный диск — такие предметы применялись американскими десантниками во время высадки в Нормандии в годы Второй мировой войны. Эти отметки использовались для идентификации союзников в темноте, а также маркировки снаряжения. Светиться диски заставляет находящийся внутри них радий.

