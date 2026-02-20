Названы признаки взлома смартфона

Признаками взлома смартфона назвали быстрый разряд аккумулятора и зависание

Замедление работы смартфона может указывать на его взлом. Об этом сообщает издание ZDNet.

Специалист по безопасности Лэнс Уитни назвал основные признаки взлома смартфона. В первую очередь на зловредное взаимодействие с устройством намекает быстрый разряд батареи. Это происходит из-за того, что шпионская программа работает в фоновом режиме и потребляет ресурсы аппарата. По этой же причине взломанные устройства обычно работают медленнее, чем обычно, или зависают.

Также на взлом могут указывать неудачные попытки входа в почтовые сервисы и аккаунты социальных сетей. «Подобное уведомление может указывать на то, что кто-то получил доступ к вашему мобильному устройству и пытается войти в систему», — объяснил Уитни и посоветовал в таком случае немедленно поменять пароль.

Кроме того, иногда, когда смартфон взламывают, в его памяти могут появляться новые приложения, которые владелец устройства не устанавливал. Также сокращается свободное место в накопителе телефона: «Хотя шпионское программное обеспечение (ПО) невидимо, оно занимает много места на вашем гаджете».

