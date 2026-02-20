Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:51, 20 февраля 2026Наука и техника

Названы признаки взлома смартфона

Признаками взлома смартфона назвали быстрый разряд аккумулятора и зависание
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Замедление работы смартфона может указывать на его взлом. Об этом сообщает издание ZDNet.

Специалист по безопасности Лэнс Уитни назвал основные признаки взлома смартфона. В первую очередь на зловредное взаимодействие с устройством намекает быстрый разряд батареи. Это происходит из-за того, что шпионская программа работает в фоновом режиме и потребляет ресурсы аппарата. По этой же причине взломанные устройства обычно работают медленнее, чем обычно, или зависают.

Также на взлом могут указывать неудачные попытки входа в почтовые сервисы и аккаунты социальных сетей. «Подобное уведомление может указывать на то, что кто-то получил доступ к вашему мобильному устройству и пытается войти в систему», — объяснил Уитни и посоветовал в таком случае немедленно поменять пароль.

Кроме того, иногда, когда смартфон взламывают, в его памяти могут появляться новые приложения, которые владелец устройства не устанавливал. Также сокращается свободное место в накопителе телефона: «Хотя шпионское программное обеспечение (ПО) невидимо, оно занимает много места на вашем гаджете».

В конце февраля авторы издания Macworld перечислили способы уберечь iPhone от спама. Специалисты посоветовали заблокировать наиболее назойливых абонентов, настроить фильтры в мессенджере и чаще пользоваться режимом фокусировки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сбитый над Украиной российский летчик рассказал об украинском плене

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Двух школьников нашли бездыханными в домике летнего лагеря

    Китай подобрал ненужную Индии российскую нефть

    В России резко упала стоимость ОСАГО

    Район Москвы вошел в пятерку мест на Земле с максимумом выпавших осадков

    Появились подробности об участии спецназовцев в заказных расправах

    Изжога оказалась причиной принимаемого за инфаркт симптома

    Названы природные средства для улучшения сна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok