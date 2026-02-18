Раскрыты способы уберечь iPhone от спама

Macworld: Избавиться от спама в iPhone можно, настроив фильтры сообщений

Журналисты издания Macworld рассказали, как разгрузить iPhone от информационного мусора. Материал доступен на сайте медиа.

В первую очередь, специалисты посоветовали заблокировать наиболее назойливых абонентов и выбрать, будут ли приглушаться звонки с неизвестных номеров. В сервисах «Сообщения» и «Телефон» можно настроить фильтры. Так, встроенный в смартфон Apple почтовый клиент может создавать автоматические списки для поддержания порядка.

Если iPhone поддерживает нейросеть Apple Intelligence, то можно включить настройку, которая будет обрабатывать все входящие уведомления — таким образом на экране будут раскрываться только важнейшие из них. Также пользователям рекомендовали настроить режимы фокусировки.

«Многие пользователи жалуются на получение огромного количества спам-уведомлений от приложения "Календарь"», — заметили авторы. Они посоветовали разобраться со всеми доступными календарями в сервисе и удалить ненужные.

