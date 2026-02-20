«Питтсбург» предложит 39-летнему Малкину новый контракт

«Питтсбург» начнет переговоры с Малкиным о новом контракте в олимпийскую паузу

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» предложит 39-летнему нападающему команды Евгению Малкину новый контракт. Об этом сообщил журналист Дэвид Паньотта в эфире Daily Faceoff.

«Обсуждение пока не состоялось, но его хотят провести до рестарта сезона. В течение следующей недели планируется обсудить финансовые вопросы, роль тренера, а также насколько комфортно ему будет в той или иной ситуации», — сказал Паньотта.

Регулярный чемпионат НХЛ возобновится 25 февраля. Контракт Малкина с «Питтсбургом» заканчивается летом 2026 года.

39-летний россиянин выступает за «Пингвинз» с 2006 года. В текущем сезоне он провел 41 матч, в котором набрал 44 (13+31) очка.

Ранее стало известно, что другой российский форвард из НХЛ Александр Овечкин тоже не принял решения насчет того, где проведет следующий сезон. Как и у Малкина, контракт Овечкина с «Вашингтон Кэпиталс» заканчивается летом 2026 года.